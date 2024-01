Próximo top de linha da Xiaomi poderá ter uma ‘surpresa’

De acordo com uma notícia publicada pelo site GSMChina, a Xiaomi está planejando lançar um celular top de linha com uma câmera frontal posicionada sob o display.

O dispositivo, que ainda não foi oficialmente anunciado, seria conhecido como "Xiaomi Suiren" e deve ser equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 3. Também é esperado que seja o modelo top de linha da linha Xiaomi 14 Ultra, com lançamento previsto para abril de 2024.

Há também a possibilidade de que o celular seja o Xiaomi Mix 5. Essa linha de produtos costuma ser usada pela Xiaomi para testar novos conceitos e tecnologias, o que não descarta a possibilidade de estrear essa funcionalidade.

Ainda não há informações oficiais sobre o celular, mas as especulações sobre ele já estão a todo vapor. Se for lançado, o dispositivo deve ser um dos mais avançados do mercado.

