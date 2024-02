Astronauta mostra como é uma tempestade de raios vista do Espaço

O astronauta Marcus Wandt já registrou fotografias impressionantes da sua estadia na Estação Espacial Internacional mas, aparentemente, ainda há algumas imagens impactantes para compartilhar.

Wandt publicou na respectiva página na rede social X (ex-Twitter) um vídeo onde mostra uma tempestade vista a partir do Espaço, notando-se com clareza a iluminação proporcionada pelos relâmpagos.

“As tempestades de raios são poderosas e um fenômeno lindo de se admirar também do Espaço”, escreveu Wandt. “Tive a sorte de acompanhar uma tempestade de raios durante a minha primeira sessão com a experiência Thor-Davis a partir da Estação Espacial. Esperamos ajudar os cientistas a compreenderem melhor as dinâmicas da atmosfera superior e a química num clima em mudança. Os resultados podem melhorar os modelos climáticos, atmosféricos e meteorológicos”.

Pode ver acima o vídeo captado pelo astronauta.

Leia Também: IA da OpenAI está sendo usada para aperfeiçoar ciberataques