Netflix vai transmitir combate entre Mike Tyson e Jake Paul

A Netflix anunciou que vai transmitir ao vivo o combate de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul, o evento está programado para ocorrer no dia 20 de julho.

O combate será no Estádio AT&T na localidade de Arlington no Texas, nos EUA.

Numa publicação compartilhada na rede social X (ex-Twittter), Paul diz que este combate será a “luta de uma vida”. “Não poderia estar mais entusiasmado em disponibilizar esta luta para todos os inscritos da Netflix, juntamente com o pugilista mais duro de todos os tempos, Mike Tyson”, escreveu Jake Paul. “Tenho o objetivo de me tornar campeão mundial e agora tenho a oportunidade de me provar contra o maior campeão de pesos-pesados de todos os tempos, o homem mais malvado do planeta e o boxeador mais perigoso de todos”.

Por outro lado, Mike Tyson fez uma curta publicação onde afirmou apenas que “os contratos foram assinados”.

