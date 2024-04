Zuckerberg ultrapassa Elon Musk na lista dos mais ricos do mundo

O cofundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, ultrapassou Elon Musk na lista da Bloomberg das pessoas mais ricas do mundo.

Zuckerberg conta agora com uma riqueza avaliada em 187 bilhões de dólares (862 bilhões de reais) e, de acordo com a Fortune, esta é a primeira vez desde 2020 que o líder da Meta chega às três pessoas mais ricas do mundo.

No caso de Musk, a riqueza do dono da Tesla, do X e da SpaceX está agora em ‘apenas’ 905 bilhões de dólares (834 bilhões de reais). Musk, que outrora ocupava frequentemente o primeiro lugar da tabela, terá ‘sofrido’ com a primeira queda de vendas da Tesla nos últimos quatro anos.