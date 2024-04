Spotify vai permitir criar playlists como se estivesse no ChatGPT

O Spotify introduziu a AI Playlist, uma nova funcionalidade que utiliza Inteligência Artificial (IA) para criar playlists a partir de descrições de texto.

Anteriormente, o Spotify já oferecia a opção de usar IA para criar playlists, mas a novidade agora é a capacidade de utilizar texto - semelhante a ferramentas como o ChatGPT - para gerar essas listas de música.

Segundo o site TechCrunch, essa funcionalidade ainda está em fase beta. Para os usuários que têm acesso a essa versão no Android ou iOS, basta acessar "Sua Biblioteca", clicar no ícone ‘+’ no canto superior direito e, se tiverem acesso à funcionalidade, verão uma terceira opção além de "Playlist" e "Fusão".





