Gil do Vigor rebate comparação com Beatriz do 'BBB 24': 'Parem de me perseguir'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gil do Vigor não gostou de ser comparado com Beatriz Reis Brasil, participante do BBB 24 (Globo). Na madrugada deste sábado (3), o economista e ex-BBB respondeu uma publicação que trazia um vídeo dele no reality em 2021 e o acusava de ser um personagem. "Estou cansado", escreveu Gil.

"Quem torceu para isso aqui não tem moral nenhuma para chamar a Beatriz de forçada", dizia o internauta no X (antigo Twitter). No vídeo, Gil está na sala da casa do BBB dançando em frente à câmera e repetindo: "Vai, Brasil!".

"Não tem relação entre ter torcido por mim e torcer por Beatriz", começou Gil. "Ela faz a trajetória dela, do jeito dela (ela é assim gente, não é personagem) e outro ponto, eu não estou no BBB."

O ex-BBB disse ainda que estava bêbado no vídeo em questão, pois "bebia muito, havia voltado de vários paredões e estava em mais um". "Qual o problema? Estava na festa, não era ao vivo e estava bêbado. Parem de me perseguir!", complementou.

O comentário que comparou Beatriz a Gil do Vigor acontece em meio a críticas feitas pela web em relação à participante do BBB 24. Internautas estão criticando a vendedora do Brás e dizendo que ela é forçada, uma personagem.

No reality, Fernanda e Beatriz tiveram um desentendimento e a líder chamou a comerciante de "maluca da galera".

Os administradores do perfil de Beatriz no X responderam o tuíte de Gil. "Sentimos muito por esse tipo de comentário. Mas é bom deixar claro que a torcida da Beatriz não é representada por essas pessoas. A Bia sempre teve esse jeito e isso pode ser visto nos videos dela de antes do programa. Ela também vem sofrendo ataques pesados de participantes de torcidas diversas, mas escolhemos acreditar que o todo não é representado por pequenas parcelas", escreveram.

