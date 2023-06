Dupla é presa após tentar roubar moto de luxo de PM aposentado em SP

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens foram presos na noite desta quinta-feira (22) em São Paulo depois de tentar roubar uma moto de luxo de um policial militar aposentado. Houve troca de tiros, e um criminoso e o policial ficaram feridos.

O PM, que não teve a idade revelada, chegava em uma moto BMW F 750 por volta das 21h50 no prédio onde mora, na rua Cantagalo, no Tatuapé, zona leste. Enquanto aguardava o portão abrir, dois homens chegaram em outra moto e o abordaram.

O ano da moto não foi informado, mas em sites especializados o modelo 2023 tem valor a partir de R$ 69,5 mil. Conforme a Folha publicou, casos de roubo e furto de motos aumentaram na capital.

A ação foi flagrada por uma câmera de monitoramento. O PM reagiu à abordagem e entrou em luta corporal com a dupla. Ele conseguiu se livrar de um, mas o outro fez um disparo que o atingiu na região do joelho. Mesmo caído, o policial atirou e conseguiu acertar um dos criminosos.

Os suspeitos desistiram do roubo e fugiram a pé, deixando a moto em que estavam para trás.

O policial foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Vitória, onde recebeu atendimento e foi liberado em seguida, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Os dois suspeitos foram encontrados e reconhecidos pela vítima. Ainda segundo a SSP, um deles estava com documentos falsos e era procurado pela Justiça. Os dois foram presos em flagrante.

O caso foi registrado no 30º DP (Tatuapé).

