FAB encontra avião monomotor que desapareceu no Paraná com três a bordo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FAB (Força Aérea Brasileira) encontrou o avião monomotor que estava desaparecido desde segunda-feira (3) após decolar do aeroporto de Umuarama, no Paraná. A aeronave foi encontrada no início da tarde desta sexta-feira (7), informou o governo paranaense.

Três pessoas estavam a bordo do avião no momento da decolagem. Os passageiros eram os servidores da Casa Civil do governo do Paraná Heitor Guilherme Genowei Junior, 42 anos, e Felipe Furquim, 35, além do piloto Jonas Borges Julião, 37.

O governo do Paraná não deu informações se houve sobreviventes. A reportagem entrou em contato com a FAB e aguarda retorno.

O monomotor, com prefixo PT-JZC, partiu de Umuarama na segunda-feira, às 7h50, e tinha como destino à cidade de Paranaguá (PR), mas perdeu o contato com radares pouco depois. A previsão era de que o avião pousasse às 10h30.