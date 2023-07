São Paulo poderá ter manhã e tarde mais frias do ano nesta sexta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois do vendaval, vem o frio. O paulistano, que sofreu com fortes rajadas de vento de mais de 72 km/h nesta quinta-feira (13) por causa da formação de um ciclone no sul do país, vai enfrentar dias gelados.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na média, a cidade de São Paulo terá temperatura mínima em torno de 9°C nesta sexta-feira (14), com possibilidade de sensação térmica entre 6°C e 4°C, segundo a Defesa Civil estadual. A máxima não passa de 16ºC.

Conforme os meteorologistas da agência Climatempo, há possibilidade de a cidade de São Paulo ter a manhã e a tarde mais frias do ano nesta sexta.

A mudança na temperatura ocorre por causa do avanço de uma frente fria. Além disso, a presença de um centro de alta pressão, localizado no norte da Argentina, direciona a entrada de uma massa de ar fria, derrubando as temperaturas e provocando sensação de frio intenso, principalmente no fim da madrugada e nas primeiras horas do dia.

O frio na capital deverá seguir ao menos até segunda-feira (17), quando os termômetros começam a subir, segundo as previsões, com variação da temperatura entre 14ºC e 27ºC -há chance de chuva isolada no domingo (16).

A frente fria chega com umidade e promessa de chover nesta sexta na faixa norte do estado, como na região de Barretos.

A serra da Mantiqueira, região de Campos do Jordão, deverá registrar mínima de 2°C e sensação térmica de -1°C.

Já no Vale do Ribeira e nas regiões de Itapeva, Franca, Ribeirão Preto e Barretos, a temperatura mínima será de 6°C, com a sensação térmica de 5°C a 4°C.

No Vale do Paraíba, em Campinas, Sorocaba, Araraquara e Bauru a mínima fica em torno de 7°C, com sensação de 5°C.

Na Baixada Santista a mínima esperada é de 12°C, com sensação térmica de 9°C, e no litoral norte, mínima 13°C e sensação térmica de 12°C.

No Sul do país, onde ventos de aproximadamente 150 km/h provocados pela formação de um ciclone extratropical causando mortes, dezenas de feridos e que deixaram mais 1 milhão de pessoas sem energia, há expectativa de neve.

Segundo a Climatempo, deve haver concentração de neve e chuva congelada nas serras Gaúcha e Catarinense durante o fim de semana.

O Inmet aponta que na serra gaúcha, as temperaturas vão cair próximas de 0°C. É o caso de Caxias do Sul, com mínima prevista de 3°C e ainda possibilidade de chuva isolada nesta sexda. Na segunda-feira, a previsão é de 2°C.

Em São Joaquim, Santa Catarina, deve gear nesta sexta-feira e a temperatura, oscilar entre 2ºC e 9ºC.

As geadas no município vão ao menos até domingo, porém deverá voltar a chover na segunda-feira.

A Climatempo afirma que nas manhãs desta sexta e sábado deverá gerar não só na região Sul, pegando quase todo o estado do Paraná, mas também em Mato Grosso do Sul.