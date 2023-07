Adolescente é apreendida em SP por suspeita de incendiar apartamento com a família dentro

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 16 anos foi apreendida em São Paulo, na sexta-feira (21), sob suspeita de ter ateado fogo no apartamento em que vivia com a família.

O pai da menina, de 48 anos, foi socorrido com 50% do corpo queimado.

Informalmente, ela teria dito à Polícia Militar que estava com raiva por conflitos familiares. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) não entrou em detalhes, mas disse que a adolescente foi ouvida e confessou o ato.

O caso foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude e a menor ficou à disposição da Justiça.

O apartamento em que a garota vive com a família fica na zona leste de São Paulo. O fogo começou por volta das 6h.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e o incêndio foi apagado. Além do pai, outras quatro pessoas foram atendidas pelos bombeiros, mas não necessitaram de atendimento hospitalar.

O homem foi socorrido ao Hospital Geral de São Mateus, onde permanece internado. Seu estado não foi divulgado.

Foi solicitada perícia para o local e a ocorrência foi registrada como ato infracional análogo à tentativa de homicídio e incêndio.

