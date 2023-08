Acidente com três carretas no MS causa incêndio e uma morte

SAULO PEREIRA GUIMARÃES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista de uma carreta morreu após se envolver em uma colisão com outros dois veículos do tipo neste sábado (5), em Mato Grosso do Sul

O Homem morreu carbonizado. O motorista ficou preso às ferragens após a colisão. Ele não teve sua identidade revelada pelo Corpo de Bombeiros de Parnaíba (MS). Os outros dois motoristas não sofreram ferimentos graves.

Acidente aconteceu na rodovia MS-112 por volta de 6h da manhã. Veículos envolvidos transportavam grãos e tijolos. Carga ficou espalhada na pista, entre municípios de Inocência e Cassilândia.

Imagens compartilhadas na internet veículos em chamas no local. De acordo com bombeiros, atendimento à ocorrência seguia em curso até, pelo menos, 12h.

Via segue interditada nos dois sentidos. Nas redes sociais, usuários comentam acidentes são recorrentes no local em função de ultrapassagens indevidas.

