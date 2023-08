Sete mortos em acidente com ônibus de torcedores do Corinthians

Um ônibus que levava torcedores do Corinthians sofreu um acidente na madrugada deste sábado (19), na Rodovia Fernão Dias, no trecho do KM 520, localizado em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. Os torcedores estavam retornando para São Paulo após assistirem a uma partida de futebol entre o Corinthians e o Cruzeiro.

De acordo com informações iniciais divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o acidente resultou na morte de sete pessoas no local. Além disso, dez indivíduos ficaram presos nas ferragens do ônibus, requerendo intervenção das equipes de resgate, noticiou o site G1.

Equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos bombeiros estão mobilizadas no local, trabalhando para prestar assistência às vítimas e realizar as operações de resgate. A fim de atender uma vítima com fraturas múltiplas, o helicóptero Pégasus da Polícia Militar (PM) foi despachado para transportá-la até o Hospital de Pronto Socorro João XXIII. Além disso, o helicóptero Arcanjo, pertencente ao Corpo de Bombeiros, foi acionado para fornecer suporte adicional às operações de resgate.

As autoridades investigam o caso para determinar as causas do acidente.

