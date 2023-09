Jovem de 14 anos morre após disparo de arma artesanal

Um adolescente de 14 anos morreu na quinta-feira (31) após ser atingido por um disparo acidental de arma de fogo em sua casa, localizada em Alvorada, no sul do estado de Tocantins.

No momento do incidente a vítima estava em casa com outras cinco crianças, com idades compreendidas entre os três e os 10 anos, revela o G1.

A Polícia Militar foi alertada por vizinhos que ouviram um disparo. À chegada, os militares encontraram o jovem caído no chão da cozinha com ferimentos na cabeça.

Os meios de emergência médica foram acionados para a habitação, tendo encaminhado o menor para o hospital. Apesar dos esforços, o rapaz acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos.

O portal G1 afirma ainda que a vítima era sobrinho da proprietária da residência. Ela saiu para o trabalho e deixou os seis menores sozinhos.

Segundo a Polícia Militar, as crianças revelaram que o jovem estava olhando através do cano da arma para verificar se estava carregada quando aconteceu o disparo, tendo todos fugido para a casa da vizinha.

As primeiras investigações policiais dão conta que a arma artesanal seria do filho mais velho da dona da casa, estando este sendo procurado pelas autoridades.

A arma foi apreendida e o corpo do menor foi levado para o Instituto de Medicina Legal.

