Batida entre dois ônibus em Curitiba (PR) deixa 40 feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma batida entre dois ônibus do transporte metropolitano de Curitiba, no Paraná, deixou 40 pessoas feridas na manhã deste sábado (9). Das vítimas, 15 ficaram em estado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher ficou presa às ferragens e teve o pé amputado. Os demais passageiros foram encaminhados ao Hospital Evangélico, afirmou a corporação.

A colisão ocorreu pouco antes das 7h no cruzamento entre a avenida Visconde de Guarapuava e a travessa da Lapa, no centro da cidade. Ambas as vias foram bloqueadas após o choque.

Um dos coletivos fazia a linha Santa Cândida/Capão Raso, e o outro Fazenda Rio Grande/Curitiba.

Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito, um dos motoristas teria avançado sinal vermelho após mal súbito. Não se sabe o estado do condutor.

Em nota, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná lamenta o ocorrido e afirma prestar total assistência aos prejudicados.

O acidente também causou transtorno aos moradores e trabalhadores daquela região. Após impacto, os ônibus romperam fios elétricos, deixando casas e prédios sem energia elétrica.

Leia Também: Governo anuncia auxílio emergencial para cidades afetadas por ciclone