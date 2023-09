Queda de avião mata 14 pessoas no interior do Amazonas

LEONARDO VIECELI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste sábado (16) no município de Barcelos (a cerca de 400 km de Manaus), no interior do Amazonas. O acidente deixou 14 mortos, incluindo 12 passageiros e dois tripulantes, segundo informações do governo estadual.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o avião caído próximo a uma estrada de terra batida. Chovia no momento das filmagens.

Conforme o governo estadual, o avião se deslocava de Manaus para Barcelos, destino que costuma atrair visitantes interessados na pesca esportiva.

Informações iniciais divulgadas por autoridades locais dão conta de que o grupo que sofreu o acidente estaria em busca desse tipo de lazer na região.

Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinícius Almeida, afirmou que os passageiros eram turistas brasileiros. Ele disse que ainda não há detalhes conclusivos sobre as causas da ocorrência.

"O momento do acidente era de chuva muito intensa. Teve a informação de que duas aeronaves que estavam antes desse voo optaram por regressar a Manaus em virtude de a segurança no local não permitir o pouso", afirmou o secretário.

Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) informou que investigadores do Seripa VII (Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para realizar o atendimento inicial da ocorrência.

Segundo a corporação, o acidente envolveu a aeronave de matrícula PT-SOG. Registros da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) indicam que o avião era da Manaus Aerotáxi, que lamentou o ocorrido nas redes sociais.

Em nota, a empresa disse que a segurança é a sua prioridade e que a aeronave e a tripulação atendiam a todas as exigências da aviação civil.

"Contamos com o respeito à privacidade dos envolvidos neste momento difícil e estaremos disponíveis para prestar todas as informações necessárias e atualizações à medida que a investigação avançar", afirmou a empresa.

