Após chuvas, Cataratas do Iguaçu têm vazão 4 vezes maior que a média

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vazão das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, está quatro vezes acima da média. De acordo com o perfil oficial do Parque Nacional do Iguaçu, a vazão dobrou de domingo (8) para esta segunda-feira (9). As Cataratas do Iguaçu atingiram vazão de 6 milhões de litros de água por segundo.

A quantidade é quatro vezes maior que a vazão média, de 1,5 milhão de litros de água por segundo, segundo o Parque Nacional do Iguaçu.

A vazão maior se dá pelas fortes chuvas que atingem o Sul e o Sudeste do país nos últimos dias, que alimentam o rio Iguaçu e, por consequência, as Cataratas.

Na semana passada, o Paraná chegou a registrar um tornado na cidade de Cascavel. Além disso, 54 municípios foram atingidos pelo temporal, segundo a Defesa Civil do Estado.

No lado argentino das Cataratas, a passarela da "Garganta do Diabo" foi retirada para evitar acidentes. Apesar disso, a Trilha Verde e o Trem Ecológico da Selva continuam funcionando.