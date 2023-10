Menina de 3 anos morre após ser picada por escorpião em Campo Grande

Uma menina de três anos morreu no Brasil depois de ser picada por um escorpião enquanto dormia. Segundo o jornal local A Gazeta, María Fernanda Brito da Silva morreu de parada cardíaca após vários dias no Hospital Regional de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul.

O incidente ocorreu no dia 25 de setembro, na casa da criança, enquanto ela dormia.

Após a mordida, a menor foi levada para o hospital, onde recebeu tratamento antiveneno. Apesar disso, os médicos nada puderam fazer pela menina, que morreu no dia 1 de outubro.

"A imagem ficará para sempre na minha cabeça. Ela estava na cama, me virei e vi o escorpião preso nas costas dela. Não era um escorpião pequeno, era um escorpião grande", explicou a mãe, Vanessa Ramírez.

Embora a mãe tenha matado o animal, a menina já havia sido mordida. Começou a vomitar de imediato e foi levada ao hospital.

