Porta trava e paciente fica preso em elevador de hospital em SC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um paciente que estava na maca e um técnico de enfermagem ficarem presos dentro de um elevador no Hospital Regional de São José, na região metropolitana de Florianópolis (SC), na tarde desta sexta-feira (27).

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que funcionários da unidade de saúde ajudam a resgatar o paciente e o funcionário que ficaram presos no elevador. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina informou que por volta das 13h a porta do elevador se desprendeu no andar térreo, o sistema de segurança foi acionado automaticamente e o elevador travou entre dois andares.

Segundo a Secretaria, o hospital tem três elevadores e o que teve problemas passou por manutenção na quinta-feira (27). Ainda de acordo com a pasta, será investigado se houve alguma força mecânica de fora para dentro que possa ter desprendido a porta.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina não foi acionado para prestar socorro.

VEJA A NOTA DA SECRETARIA DE SAÚDE

"A Direção do Hospital Regional de São José informa que nesta tarde ocorreu um incidente com um elevador da unidade. Houve um deslocamento da porta no andar térreo. No momento, o sistema de segurança foi acionado automaticamente e o equipamento travou. A empresa de manutenção foi acionada e as pessoas que estavam dentro do elevador foram retiradas sem intercorrências.

Acrescentamos que este elevador está em dia com a manutenção e certificado para operar.

Ademais, acrescentamos que dentro do processo de revitalização dos hospitais, iniciado em 2023, está previsto entre as ações a troca dos elevadores da unidade.

A empresa responsável pela manutenção fará a entrega do relatório referente ao fato na segunda-feira."

