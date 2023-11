Conheça Branquinho, cão fiel que visita diariamente o túmulo do seu dono

Um cão chamado Branquinho é o protagonista de uma bonita história de amor entre um dono e o seu animal de estimação. Desde a morte do dono, em 2020, o cão visita diariamente o túmulo dele no Rio Grande do Sul.



Branquinho foi criado pela família de Ademar Seidel na localidade de Sampainho. A viúva do homem, Clair Seidel, revelou que eram uma "dupla inseparável". O cão chegou a salvar o dono de um ataque de um touro.

"Eu estava dentro de casa e não o podia ajudar. O cãozinho viu, foi lá e deu uma pancada no boi", disse Clair Seidel ao portal brasileiro, permitindo que Ademar se conseguisse levantar e fugir.

O patudo, que já tem cerca de 15 anos, sentiu muito a falta de Ademar logo após a morte. Contudo, a família jamais imaginou que as saudades o levassem diariamente ao cemitério onde o dono foi sepultado.

"Todas as manhãs, no mesmo horário, ele vai estrada abaixo e fica em cima do túmulo a olhar para a foto dele", revela a mulher.

A história de Branquinho é um exemplo da lealdade e do amor que os cães são capazes de demonstrar. O cão é um verdadeiro companheiro e amigo, que nunca esquece quem o ama

