Mulher morre em procedimento de retirada do DIU em clínica em MG

Uma mulher de 32 anos morreu durante um procedimento de retirada de um dispositivo intrauterino (DIU), numa clínica localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil.

A vítima, Jéssica Vieira, era paciente de cardiologia, porque nasceu com sopro no coração, e seria esse profissional quem lhe faria o procedimento, contou o pai da jovem em declarações ao G1.

O pai Lino Vieira reclama da falta de informações sobre a morte da filha, revelando que só tomou conhecimento do óbito depois de a vítima ter sido encaminhada para o hospital de Matozinhos.

"Quero justiça, aquele homem matou a minha filha e ele tem que pagar por isso", acusou o progenitor.

De acordo com o relatório policial, a recepcionista da clínica teria entrado no consultório com dois sacos de soro, voltou assustada e dispensou os outros pacientes que se encontravam na sala de espera.



O pai relatou à polícia que viu a filha ser colocada na ambulância e ela estaria pálida e com os lábios roxos. Confrontou o médico, que lhe negou que ela estaria sem vida, mas confirmou que tinha feito manobras de reanimação 19 vezes.

O pai acabou descobrindo que a filha teria morrido quando o motorista do Instituto de Medicina Legal da unidade hospitalar chegou para remover o corpo.

Segundo ainda a publicação, o pai pediu esclarecimentos à clínica sobre a morte de Jéssica, mas não obteve resposta.