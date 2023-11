Por ciúme da namorada, homem dá voadora e mata idoso

FELIPE PEREIRA

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Num gesto de simpatia, Valdir Prates Braga, 62 anos, ficou conhecido em Patrocínio (MG). O idoso com deficiência intelectual oferecia bananas às pessoas que passavam por ele. Mas um homem não gostou quando o idoso presenteou sua namorada e reagiu com uma voadora pelas costas, o que causou a morte de Valdir.

"Ele caiu, bateu a cabeça no chão. Teve trauma. Chegou a ser atendido e constataram o óbito", disse o delegado Bruno Marocco Crenite, da Central Estadual de Plantão.

As imagens das câmeras de segurança mostram o agressor de identidade não revelada pela polícia correndo para alcançar o idoso, pulando e acertando a vítima pelas costas. O relógio marcava 11h42 de sexta-feira quando Valdir desabou com o impacto do golpe.

Ele nem percebeu o perigo, caminhava tranquilo até ser atingido pelo homem de 26 anos. Valdir caiu de testa no chão e a gravidade da situação fez o Samu ser acionado.

O idoso estava sendo atendido quando ocorreu uma parada cardiorrespiratória. Os médicos esgotaram os recursos e não conseguiram reanimar a vítima.

O enterro aconteceu na manhã deste sábado (11) no Cemitério Municipal de Patrocínio.

Prisão em flagrante

O agressor foi preso em flagrante por homicídio, afirmou o delegado Bruno Marocco Crenite. Ele afirmou que o crime tem duas qualificações: motivo fútil e sem permitir chances de defesa.

O delegado ressaltou que o homem teria ficado com ciúmes porque Valdir ofereceu uma banana a namorada dele. Por reagir desta maneira e causar a morte do idoso, o agressor terá a pena amentada em caso de condenação pela Justiça.

O delegado revelou que o homem tinha passagem policial por roubo, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Ele está detido no presídio de Patrocínio e deverá passar por audiência de custódia neste final demais. Na ocasião, é verificado se a prisão respeitou a lei e será definido se o investigado continua na cadeia.

Os depoimentos das testemunhas estão marcados para começar nesta segunda-feira.

