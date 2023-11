Mulher é morta a tiros após briga por temperatura de ar-condicionado em MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 53 anos foi morta a tiros após uma discussão com o marido, suspeito do crime, motivada pela temperatura do ar-condicionado na noite de segunda-feira (27), em Minas Gerais.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h55. A corporação recebeu a denúncia de que duas pessoas haviam sido vítimas de disparos de arma de fogo.

A mulher foi encontrada na cama do quarto, já sem vida. O crime ocorreu no bairro Belo Vale, em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte.

O suspeito do crime, de 49 anos, também foi baleado. Ele estava com ferimentos no braço esquerdo, segundo o boletim de ocorrência.

TIROS APÓS BRIGA POR AR-CONDICIONADO

Em depoimento à polícia, ele contou que era casado com a vítima, e disse que ambos estavam deitados e se preparando para dormir.

A vítima teria solicitado que ele diminuísse a temperatura do ar-condicionado do quarto, e o casal teria entrado em luta corporal.

O homem relatou que ela pegou a arma de fogo e efetuou um disparo em seu braço esquerdo. Ele disse ainda que ouviu um segundo disparo de arma de fogo, e que, logo em seguida, a vítima veio a cair na cama ferida.

O suspeito foi encaminhado Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito. Em seguida, ele foi encaminhado para a delegacia de plantão, onde foi ouvido e preso em flagrante.

O corpo da mulher atingida pelos disparos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para ser submetido ao exame de necropsia.

A arma do crime foi apreendida no local. Um carregador e munições também foram apreendidos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.