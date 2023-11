Polícia prende 17 pessoas na cracolândia por tráfico de drogas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia prendeu na tarde desta quarta-feira (29) 17 pessoas na cracolândia por tráfico de drogas. Nove pessoas foragidas da Justiça também foram detidas. As prisões ocorreram em mais uma fase da Operação Resgate para combater o tráfico de drogas no centro de São Paulo.

A polícia ainda prendeu outros 15 traficantes. A operação foi, realizada pela Polícia Civil com apoio da PM e da Guarda Civil Municipal, revistaram 1.254 pessoas, dentre as quais 123 mulheres. Do total de abordados, 43 descumpriam medidas cautelares determinadas pela Justiça.

Seis mil porções de drogas foram apreendidas. Entre as drogas estão cocaína, maconha e haxixe. Os policiais também apreenderam mais de R$ 2 mil em dinheiro da venda dessas drogas.

Em outra ação na sequência, policiais do 2º DP encontraram dois veículos que guardavam 40 quilos de cocaína que abasteceria a região. Duas pessoas que eram responsáveis por guardar os veículos foram presas em flagrante.