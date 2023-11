Criança morre após cair do nono andar de prédio em Goiás

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de seis anos morreu após cair do nono andar de um prédio em Goiânia (GO). A criança estava na casa da avó quando caiu da janela na tarde desta quarta-feira (29). O caso foi registrado no setor Vila dos Alpes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do menino no local. A perícia foi acionada.

As grades de proteção das janelas tinham sido retiradas dias antes para uma reforma no apartamento. A informação foi de um perito criminal que averiguou o local.

Os pais do menino moravam no mesmo condomínio da avó, poucos andares abaixo dela.

"As responsabilidades vão ser apuradas adequadamente pela Polícia Civil", disse Hugo Lincoln, perito criminal, em entrevista a jornalistas na cena do acidente.