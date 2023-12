PM mata 6 durante tentativa de roubo a concessionária de veículos em MT

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Seis homens foram mortos por policiais militares durante uma tentativa de roubo a uma concessionária de veículos na cidade de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá (MT), na madrugada deste sábado (2).

Segundo a PM, 14 homens invadiram a concessionária e renderam os seguranças que estavam no local.

O objetivo seria levar carros zero km que estavam no pátio.

Após a chegada da polícia, seis suspeitos foram mortos. Ainda de acordo com a corporação, houve confronto entre os suspeitos e policiais da Força Tática do 2º Comando Regional e da Rotam (Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel).

Oito homens foram presos em flagrante. Seis armas de fogo, com 31 munições, foram apreendidas.

Os presos e os armamentos apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.