Chuvas fortes e inundações derrubam pontes em cidade de Santa Catarina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram o município de Rio das Antas, na região oeste de Santa Catarina, nesta quarta-feira (6), deixaram rastros de destruição.

O volume das águas provocou inundações que destruíram três pontes, deixou casas ilhadas e derrubou um trator dentro de um bueiro -duas pessoas que estavam no veículo precisaram ser resgatadas com o auxílio de cordas.

Vídeos divulgados por moradores nas redes sociais mostram os estragos causados pela força das águas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o rio que corta a cidade transbordou e as águas invadiram pelo menos oito casas e quatro moradores precisaram ser resgatados.

Segundo a Defesa Civil do estado, os locais mais afetados pela tempestade foram a Linha Glória, Rio Preto e Rio Tigre. A prefeitura de Rio das Antas ainda contabiliza os danos causados na cidade.

Em novembro, Rio das Antas já havia registrado danos por causa de um tornado e a abertura de uma cratera na SC-135. Na semana passada, temporais também foram registrados e atingiram moradores.