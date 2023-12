Bombeiros são chamados para resgatar onça... que era, afinal, um cobertor

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville viveu uma situação inusitada. A corporação foi chamada para uma ocorrência com uma onça, que se revelou, na verdade, um cobertor.

De acordo com o 'G1', tudo começou quando o Corpo de Bombeiros recebeu um alerta para uma onça no acostamento da estrada BR-101. A ocorrência mobilizando a concessionária da via e ainda o Instituto do Meio Ambiente, para o caso de ser necessário sedar o animal durante o resgate.

Contudo, quando chegaram ao local, os bombeiros descobriram aquilo que era, afinal, um cobertor com a estampa do animal.

Os bombeiros explicaram que, na ocasião, chovia bastante e estava escuro, o que pode ter facilitado a confusão. No entanto, admitem que também se pode ter tratado de uma brincadeira.