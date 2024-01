Fim de semana tem previsão de calor e chuvas isoladas em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma quinta-feira (4) de tempo instável e nebulosidade, os próximos dias devem ser ensolarados, com temperaturas em elevação e chuvas isoladas no final das tardes na Grande São Paulo, segundo informações do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais) e do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo).

O sol aparece entre nuvens nesta sexta-feira (5). Os termômetros devem variar entre mínima de 19°C e máxima que pode chegar a 28°C.

No final da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, o que favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas rápidas e isoladas.

No sábado (6) o sol deve predominar e favorecer a rápida elevação das temperaturas, com mínima em torno dos 18°C e máxima de 28°C.

Mais uma vez, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e pode provocar chuvas rápidas e isoladas, principalmente entre o final da tarde e o início da noite.

A temperatura sobe mais um pouco no domingo (7), variando entre 19°C e 31°C. A probabilidade de chuvas é de 5%, assim como nos dias anteriores.

O calor chegará ainda com mais força a partir de segunda-feira (8), quando a mínima prevista é de 20°C e, a máxima, de 35°C.

