Tempestade no RS deixa um morto e 1,1 milhões de pessoas 'às escuras'

Uma tempestade atingiu 49 cidades do sul do Brasil, incluindo Porto Alegre, na noite de terça-feira (16). O temporal provocou chuvas fortes, rajadas de vento e queda de árvores, deixando um morto, 13.444 pessoas afetadas e 1,1 milhão sem luz.

A vítima fatal foi um homem que foi atingido pela marquise de um supermercado em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Outras 12 pessoas ficaram feridas e 109 perderam as casas onde viviam.

As fortes chuvas provocaram inundações e deslizamentos de terra em várias cidades da região. Em Porto Alegre, a tempestade derrubou árvores, inundou ruas e causou danos a imóveis.

A empresa responsável pelo fornecimento de eletricidade na região, o CEEE Grupo Equatorial Energia, informou que a tempestade danificou as redes e que 1,1 milhão de clientes estão sem luz. A empresa está trabalhando para restabelecer o serviço o mais rápido possível.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, apelou à população para que permaneça em casa, se possível, para facilitar o trabalho das equipes de resgate.

O El Niño, fenômeno meteorológico natural que afeta os padrões climáticos em todo o mundo, está provocando um aumento das chuvas no sul do Brasil e uma seca no norte do país.

Em setembro passado, um ciclone atingiu o Rio Grande do Sul, deixando quase 50 mortos.

Leia Também: Mulher embriagada assume controle de ônibus e bate em quatro táxis; veja