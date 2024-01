Blocos de Carnaval paulistas e cariocas fazem ensaio neste fim de semana em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quanto mais perto do Carnaval -que neste ano encherá as ruas de São Paulo com mais de 600 blocos distribuídos entre os dias 3 e 18 de fevereiro-, mais ocupada de eventos voltados à folia fica a agenda paulistana.

Nestes sábado (20) e domingo (21), por exemplo, esquentam os motores grandes grupos da cidade, como o Bangalafumenga, que é um dos maiores blocos do Rio e faz festa com shows e DJs, e o Casa Comigo, um dos mais lotados a desfilar por São Paulo, que convida a Charanga do França para o ensaio. Veja, a seguir, os destaques do fim de semana.

*Baco do Parangolé

O bloco de rua com cortejo feito por ritmistas faz o seu esquenta com o ensaio que pode antecipar para o público a faixa composta para a folia deste ano, "Deus do Carnaval".

Greta Galpão - r. Pedro Soares de Almeida, 104, Vila Anglo Brasileira, Instagram @bacodoparangole. Sáb. (20), às 21h. A partir de R$ 40 em Sympla

Bangalafumenga

A festa de um dos maiores blocos do Rio de Janeiro une sua bateria aos vocais de Tiago Abravanel, além de convidar o Pagode da Dessa, o Baile da Samucagem e os DJs Big e Thaisa S. para o evento.

High Club - r. João Rudge, 115, Casa Verde, Instagram @bangalafumenga. Sáb. (20), às 15h. A partir de R$ 65 em Sympla

Bloco do Água Preta

O bloco que desfila pela Pompeia, percorrendo o caminho do córrego da Água Preta com seus instrumentos e canções próprias, faz seu grito de Carnaval no Clube Redoma.

Clube Redoma - r. Treze de maio, 825, Bela Vista, Instagram @blocodoaguapreta. Dom. (21), às 17h. A partir de R$ 15 em By Inti

Bloco do Síndico

A discografia de Tim Maia rege o bloco criado em 2015 por um grupo de amigos que já tinham experiências em baterias universitárias e de escolas de samba. É a chance de pular com versões carnavalescas de sucessos como "Gostava Tanto de Você".

House of Legends - r. Inácio Pereira da Rocha, 367, Pinheiros, Instagram @blocodosindico. Sáb. (20), às 21h. A partir de R$ 25 em Sympla

Casa Comigo

Fundado em 2013, o bloco leva uma multidão fantasiada com véus e batinas para as ruas paulistanas. Neste ano, antecipa a homenagem que fará ao funk nesta festa, que ainda convida a Charanga do França e os DJs Th4ys e Fodassy.

Teatro Mars - r. João Passalaqua, 80, Bela Vista, Instagram @blococasacomigo. Sáb. (20), às 19h. A partir de R$ 60 em Sympla

Gente Miúda

O bloco infantil faz seu ensaio sob o tema "Eu Vou É Beber Água" e inclui pernas de pau e maquiagem para bebês e crianças na programação.

Av. Professor Afonso Bovero, 522, Perdizes, Instagram @blocogentemiuda. Dom. (21), às 14h. Adultos: R$ 25. Crianças: grátis

Heavy Bloco

A casa de festas em Pinheiros faz ensaio geral de seu bloco com participação do músico paraense Felipe Cordeiro, que faz uma mistura de pop com ritmos amazônicos, e dos DJs Rapha Lima e Thay Girão.

Heavy House - R. Benjamim Egas, 297, Pinheiros, Instagram @heavyhouse_. Dom. (21), às 16h. A partir de R$ 30

Nu Vuco Vuco

Os dez anos do grupo são celebrados por meio de um repertório preenchido por canções da música popular brasileira -especialmente a baiana- e ritmos como samba reggae, afoxé e maracatu.

Bananal - r. Lavradio, 237, Barra Funda, Instagram @nuvucovuco. Sáb. (20), às 15h. A partir de R$ 60 em Sympla

Que Casar Que Nada

O bloco, criado como uma resposta espirituosa ao Casa Comigo, faz um de seus ensaios antes de desfilar pela cidade. A festa, que segue até o começo da madrugada, fica completa com sets de DJs convidados.

MadaGema - r. Mourato Coelho, 1,230, Vila Madalena, Instagram @blocoquecasarquenada. Sáb. (21), às 15h. Grátis, com retirada em Sympla

Quizomba e Saia de Chita

A Cervejaria Tarantino tem programação agitada. No sábado (20), o Quizomba, criado no Rio, apresenta sua batucada. No dia seguinte, o Saia de Chita, nascido em São Luiz do Paraitinga, toca com trupe de instrumentistas e bailarinos.

Cervejaria Tarantino - r. Miguel Nelson Bechara, 316, Jardim das Graças, Instagram @quizomba e @blocosaiadechita. Quizomba: sáb. (20), às 16h. Saia de Chita: dom. (21), às 14h. A partir de R$ 30 em Sympla