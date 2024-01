Temporais provocam alagamentos e deixam 3 mortos no interior de SP

Os temporais que atingiram o interior do estado causaram estragos e alagamentos em várias cidades de São Paulo nas últimas 24 horas. Um dos municípios mais afetados foi Sorocaba, a cerca de 100 quilômetros da capital. De acordo com o site O Globo, uma mulher de 74 anos morreu após o carro em que ela estava com outra pessoa ser arrastado. A vítima ficou presa no veículo.

Esta é a terceira morte no estado nas últimas 24 horas. Na sexta-feira, mãe e filha foram arrastadas pela força de uma enxurrada em Limeira (SP). Ao todo, nove pessoas morreram no estado desde o início do verão, conforme informou a Defesa Civil, citada pelo site O Globo.

