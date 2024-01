Novo temporal alaga ruas do Rio, e Paes pede que população não saia sob chuvas fortes

LEONARDO AUGUSTO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um temporal atingiu a cidade do Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (21), provocando deslizamentos, queda de árvores e alagamentos inclusive na avenida Brasil, uma das principais da cidade, na altura da Vila do João, sentido zona oeste.

As informações são do Centro de Operações Rio, da prefeitura. Ao menos até o momento, não há registro de vítimas. Às 2h50 da manhã, a cidade entrou no estágio três de alerta para chuvas, dentro de escala que vai até cinco. A fase três aponta que já há ocorrências impactando a vida da população.

Na semana passada, as chuvas que atingiram a cidade e a região metropolitana provocaram 12 mortes conforme informações do Corpo de Bombeiros do estado, além de alagamentos de ruas, inundação de um hospital, fechamento de estações do metrô e falta de energia em residências.

Em vídeo gravado no Centro de Operações, o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), pediu à população que evite deslocamentos em caso de chuvas fortes. A expectativa é de mais pancadas ao longo do domingo na capital. "O pessoal está nas ruas desde a madrugada tentando minimizar esse impacto" (das chuvas na madrugada), disse.

Às 9h25 desde domingo, o estágio de alerta da cidade foi rebaixado para o nível dois, o que significa haver riscos de ocorrências de alto impacto no município, além da possibilidade de nova mudança de fase de alerta.

Um balanço da prefeitura divulgado às 10h mostrava outros seis alagamentos em vias importantes da capital, além do registrado na avenida Brasil. Há ainda dois deslizamentos, na Pavuna e na Comunidade da Babilônia, e um bolsão d'água na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador.

A previsão para hoje na cidade do Rio de Janeiro é de céu encoberto com chuva moderada ao longo do dia. A condição é provocada devido ao deslocamento de uma frente fria pelo oceano, que conduz umidade para o município. A mínima prevista é de 19°C. A máxima é de 30°C.

