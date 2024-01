Fuvest divulga aprovados no vestibular 2024 da USP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou nesta segunda (22) a lista de candidatos aprovados no vestibular de 2024 para a maior universidade da América Latina, a USP. Os nomes podem ser conferidos no site da fundação.

Os convocados devem confirmar a sua matrícula em duas etapas virtuais: pré-matrícula e efetivação.

O período de pré-matrícula para os aprovados na primeira chamada começa às 8h do dia 29 e se estende até as 16h de 1º de fevereiro. Nesta fase, é preciso preencher um formulário no site da USP e enviar cópias digitais dos seguintes documentos: certificado de conclusão do ensino médio, identidade e fotografia recente.

No caso de candidatos que se autodeclararem negros, de cor preta ou parda, ou indígenas e concorrem a vagas PPI, é preciso enviar uma autodeclaração de raça. Oportunamente, uma banca de heteroidentificação analisará a condição desses candidatos.

Na pré-matrícula, o candidato pode confirmar o interesse no curso em que foi aprovado ou se declarar desistente. Nesse caso, passa a concorrer em chamadas e listas de espera dos demais cursos selecionados no ato de inscrição em ordem decrescente de prioridade. Cada candidato pode escolher até quatro cursos de uma mesma carreira na ficha de inscrição.

EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA

A efetivação da matrícula deve ser feita das 8h do dia 26 de fevereiro até as 16h do dia 28. Para isso, é preciso seguir as instruções enviadas ao e-mail cadastrado no momento da inscrição.

A lista De aprovados na segunda chamada será divulgada em 14 de fevereiro, e a lista de espera será publicada no dia 26.

Em caso de dúvidas, a Central Unificada de Matrículas da USP atende se segunda a sexta das 8h às 18h nos telefones (11) 3091-3403 (11) 3091-3442 e no email centraldematriculas@usp.br.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE VAGA OFERECIDOS PELA FUVEST 2024?

Todos os candidatos inscritos concorrerão às vagas de ampla concorrência (AC). No ato da inscrição, o candidato deveria informar se também concorreria às vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas: Escola Pública (EP) ou Pretos, Pardos e Indígenas (PPI).

AC: vagas para todos os candidatos, sem exigência de nenhum pré-requisito, mesmo tendo acesso às vagas reservadas

EP: 2.053 vagas destinadas aos candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras.

PPI: 1.206 vagas destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Além do vestibular, a USP oferece 1.500 vagas pelo Enem e outras 1.500 pelo Provão Paulista, novo vestibular seriado, que será aplicado para todos os estudantes do ensino médio de escolas estaduais em São Paulo.

Se você prestou o Provão Paulista, acompanhe as informações no site oficial. Vagas remanescentes do Provão Paulista retornam como vagas EP ou PPI da Fuvest, dependendo do edital.

*

CALENDÁRIO DA FUVEST 2024 - PRÓXIMAS DATAS

- 22 de Janeiro - Divulgação da 1ª Chamada

- 29 de Janeiro - às 8h - Início do período da Pré-Matrícula Virtual - 1ª Chamada

- 1º de Fevereiro - às 16h - Fim do período da Pré-Matrícula Virtual - 1ª Chamada

- 14 de Fevereiro - Divulgação da 2ª Chamada

- 15 de Fevereiro - às 8h - Início do período da Pré-Matrícula Virtual - 2ª Chamada

- 16 de Fevereiro - às 16h - Fim do período da Pré-Matrícula Virtual - 2ª Chamada

- 26 de Fevereiro - às 8h - Início do período de Efetivação de Matrícula Virtual

- 26 de Fevereiro - às 8h - Início do período de Lista de Espera - Manifestação de interesse

- 27 de Fevereiro - às 17h - Fim do período de Lista de Espera - Manifestação de interesse

- 28 de Fevereiro - às 16h - Fim do período de Efetivação de Matrícula Virtual

- 4 de Março - Divulgação da 1ª Convocação da Lista de Espera

- 5 de Março - às 8h - Início do período da Pré-Matrícula Virtual - 1ª Convocação da Lista de Espera

- 6 de Março - às 12h - Fim do período da Pré-Matrícula Virtual - 1ª Convocação da Lista de Espera

