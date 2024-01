Veja blocos de rua em São Paulo para ir neste fim de semana no Pré-Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os quatro dias oficiais do Carnaval não comportam toda a folia da época em que São Paulo é tomada por música, roupas coloridas, fantasias e glitter. Como de costume nos fins de semana que antecedem a data, nesta sexta-feira (2) quem estiver pela capital paulista já pode aproveitar a festa.

Aqueles que quiserem aproveitar o pré-Carnaval depois do expediente da sexta já encontram opções, mas quem só puder curtir no sábado ou domingo têm um extenso leque de bloquinhos para aproveitar.

Veja a seguir os blocos de pré-Carnaval que acontecem neste fim de semana separados por data.

2 DE FEVEREIRO

Banda Bantantã Folia

O grupo fundado em 1979 por funcionários da USP se apresenta na região do Butantã, região oeste de São Paulo, a partir das 16h da sexta-feira (2). A concentração e a desconcentração, marcada para as 22h30, acontecem na avenida Valdemar Ferreira, em frente ao principal trio de bares frequentados pelos universitários da região. A banda também passa pela avenida Vital Brasil e outras ruas do entorno.

av. Valdemar Ferreira, 53, Butantã, região oeste. Sex (2), às 16h. Dispersão: avenida Valdemar Ferreira, 53

O Pinto do Visconde

O bloco foi fundado em 2009 por amigos que frequentavam o antigo bar Absoluto, esquina entre as ruas Visconde de Parnaíba e Caetano Pinto, no Brás. Tocando marchinhas de Carnaval e seguindo a temática "15 anos de folia, luta e resistência", os foliões se encontram às 16h na rua Caetano Pinto. Às 21h, após passar por algumas ruas da região, o bloco se dispersa no mesmo endereço.

r. Caetano Pinto, 597, Brás, região central. Sex (2), às 16h. Dispersão: r. Caetano Pinto

3 DE FEVEREIRO

Bloco Elástico

Tocando axé, frevo, forró, samba-reggae, marchinhas e outros gêneros musicais, a Banda Elástica desfila pelas ruas da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. O grupo, que existe há mais de uma década, se apresenta pela terceira vez em um bloco de rua que celebra o Carnaval nordestino, e principalmente baiano.

r. Desembargador Herótides da Silva Lima. Sáb. (3), às 10h. Dispersão: r. Luís Góis

Bloco Infantil Sainha de Chita

Versão infantil do bloco Saia de Chita, toca ritmos regionais como samba, frevo e carimbó para os pequenos pela Lapa. No repertório também estão composições autorais, como "E o Neném Fica com Quem?", "Tô de Férias" e "Quente, Queimando".

pça. Rio dos Campos, s/n, Lapa. Sáb. (3), às 10h

Casa Comigo

Fundado em 2013, o bloco leva uma multidão fantasiada com véus e batinas para as ruas paulistanas. Dessa vez, o cantor Buchecha e o Baile da DZ7 também farão parte do desfile. Recentemente o bloco lançou um single em parceria com o MC Bin Laden, que está no BBB 24.

R. Henrique Schaumann, 567, Pinheiros, região oeste. Sáb. (3), às 11h. Dispersão: R. Henrique Schaumann

Eletro Afro Muriçoca Soul

Fundadao em 2017, o bloco toca diversos ritmos que se originaram na cultura negra, como jazz e samba. No desfile deste ano, a banda e os DJS que se apresentam prestam homenagem ao bloco baiano Ilê Aiyê.

r. Souza Lima 295, Barra Funda, região oeste. Sáb. (3), às 10. Dispersão: R. Souza Lima

Love Life

O bloco recebe atrações como a cantora e drag queen Lia Clark, o DJ Dre Guazzelli e a cantora Vania Saraiva. A banda Lambah também sobe ao trio elétrico do bloco para se apresentar pelas ruas de Moema.

av. Helio Pellegrino, Moema, região sul. Sáb. (3), às 10h

SPandeiro

O bloco que desfila desde 2019 toca músicas autorais do coletivo SPandeiro, além de ritmos como Ijexá, afoxé, coco, maracatu, forró, samba e pisadinha. A harmonia é composta por cerca de 50 pandeiristas e instrumentistas de sopro.

pça. Dom José Gaspar, República, região central. Sáb. (3), às 10h4 de fevereiro

Acadêmicos do Baixo Augusta

Depois de alguns ensaios, o maior bloco de Carnaval paulistano realiza seu desfile neste domingo (4). A comemoração de 15 anos de trajetória acontece sob o tema "Resiste Amor em SP".

r. da Consolação, Consolação, região central. Dom. (4), às 14h.

Beleza Rara

O antigo bloco Boca de Veludo e o Bloco da Toca convidam a Banda Eva para uma apresentação na Vila Olímpia. Além dos hits do grupo musical, o bloco toca gêneros como pop, eletrônico e brasilidades.

av. Faria Lima, 4160, Vila Olímpia, região oeste. Dom. (4), às 11h

Bloco da Lexa

A funkeira que arrasta multidões no Carnaval sobe ao trio elétrico neste domingo na Barra funda. A cantora apresenta os hits de sua carreira, músicas de outros artistas, além de receber convidados como Danny Bond, Diego Martins e Pepita.

av. Marquês de São Vicente, 230, Barra Funda, região oeste. Dom. (4), às 11h

Bloco Infantil Maria Maluquinha

Voltado para a diversão das crianças no carnaval, o bloco desfila pelo Ipiranga desde 2020. Além de músicas tradicionais e infantis, o grupo recebe doações de alimentos para a caridade.

r. Sorocabanos, Ipiranga, região sul. Dom. (4), às 10h

Confraria do Pasmado

O bloco composto pela Bateria Impermeável e a banda Filhos de Plutão toca seus sambas autorais, como "Me Dá um Beijo Impresso" e "O Mundo Não Vai Acabar", mas também homenageia sucessos da música nacional sob novas roupagens. Neste ano, os músicos desfilam seguindo a temática "Pasmado 40 graus".

r. dos Pinheiros, 1037, Pinheiros, região oeste. Dom. (4), às 11h

Monobloco

Um dos mais conhecidos blocos de Carnaval do Rio de Janeiro faz seu desfile neste domingo, no Parque Ibirapuera. Neste ano, homenageia Jorge Aragão e passa também por canções de Jorge Ben Jor e Alceu Valença, entre outros.

Av. Pedro Álvares Cabral , Vila Mariana, região sul. Dom. (4), às 14h