Trapezista cai em cima de plateia durante apresentação

Um trapezista caiu em cima da plateia que assistia a uma apresentação, no sábado, 3 de fevereiro, em Miranorte, no Tocantins. O vídeo do momento é impressionante!

Nas imagens é possível ver o artista de circo, Anderson Silva, tentando se equilibrar numa espécie de corda em movimento. Ao tentar ficar deitado em cima da corda, de braços abertos, o trapezista perde o equilíbrio e cai em cima do público.

Apesar do susto, o trapezista não ficou ferido. Uma mulher, de 47 anos, que estava na plateia é que teve de ser transportada para o hospital por estar com fortes dores no tórax e no braço direito. Contudo, também ela já teve alta.

