GCM mata colega, fere outro e tira própria vida dentro de base em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um guarda municipal atirou contra dois colegas e contra si na sede da Guarda Civil Municipal de Cotia (SP) na manhã desta quarta-feira (7).

O suspeito teria atirado no chefe, subcomandante da GCM, após uma discussão. Um colega, que tentava apaziguar a situação, também foi baleado. A informação preliminar é da Prefeitura de Cotia.

Um dos guardas morreu na hora e o outro foi internado em um hospital da região, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O atirador também morreu.

A discussão entre os dois começou porque o suspeito não apresentou um documento necessário para manutenção do porte de arma dele, disse a GCM.

A arma usada no crime era de uso pessoal do guarda e estava no carro dele, segundo a prefeitura.

O local é periciado e o caso é investigado pela Delegacia de Cotia. O UOL entrou em contato com a Prefeitura de Cotia para saber se os profissionais passam por algum acompanhamento psicológico no cotidiano da corporação e aguarda retorno sobre o assunto.

"A Prefeitura de Cotia reitera que lamenta esta tragédia e se coloca à disposição das autoridades para esclarecer o fato", disse a Prefeitura de Cotia, em nota.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.