Morre Luiza Trajano Donato; fundadora do Magazine Luiza

Na madrugada desta segunda-feira (12), faleceu em Franca (SP) Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza e tia da empresária Luiza Helena Trajano, atual presidente do Conselho de Administração da varejista.

Luiza Trajano Donato, que tinha 97 anos, veio a óbito em sua residência por causas naturais.

O velório está agendado para as 10h no Velório São Vicente, em Franca (SP), e o sepultamento está programado para as 16h no Cemitério da Saudade. Franca foi a cidade onde a fundadora inaugurou a primeira loja da rede.

Em sinal de luto, todas as unidades do Magazine Luiza em Franca permanecerão fechadas nesta segunda-feira.

