Cinco mortos e quatro feridos em acidente de ônibus na Bahia

Um grave acidente de ônibus na manhã desta quinta-feira (22) na rodovia que liga Potiraguá a Itapetinga, no sudoeste da Bahia, deixou cinco pessoas mortas e outras quatro feridas.

O acidente aconteceu no Km 70 da rodovia e envolveu um único veículo. Equipes do 4º Batalhão de Bombeiros Militares e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para o local.

Quatro pessoas ficaram feridas e foram resgatadas pelos bombeiros. Elas foram levadas para unidades de saúde da região pelo SAMU.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia no local do acidente e identificar as vítimas. Duas retroescavadeiras foram utilizadas para remover o ônibus da pista.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) investiga o caso.

