Quatro pessoas da mesma família encontradas mortas após temporal no RJ

Quatro membros de uma mesma família foram encontrados sem vida após o desabamento de sua residência em Barra do Piraí, no município do Rio de Janeiro..

O corpo de Lígia Maria de Carvalho foi o primeiro a ser descoberto pelo Corpo de Bombeiros na noite de quarta-feira, sob os destroços da casa onde morava com a família, que desmoronou após uma forte tempestade que atingiu a região.

Na quinta-feira, os corpos de seu filho Bruno, da nora Inara e do neto Gael, de 8 meses, também foram localizados entre os escombros, conforme relatado pela Globo.

A casa de três andares onde a família residia foi atingida por um deslizamento de terra, resultando no desabamento que soterrou a família, com apenas um homem sobrevivendo.

A prefeitura de Barra do Piraí declarou estado de emergência em 29 áreas afetadas, indicando que, em um período de 4 horas, choveu o equivalente a 148 milímetros.

