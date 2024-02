Meninas de 11 e 16 anos são resgatadas de casa de prostituição em MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas meninas foram resgatadas de uma casa de prostituição em Minas Gerias.

A criança de 11 anos e a adolescente de 16 anos estavam em um dos quartos da casa, na companhia de dois homens. A Polícia Civil procurava um foragido da Justiça no bairro Vale do Sol e realizava buscas no imóvel, conhecido como ponto de prostituição.

Os dois homens foram encaminhados à delegacia. Segundo a polícia, eles estão sendo investigados, mas, até o momento, não houve comprovação de abuso contra as meninas.

Uma mulher de 26 anos, responsável pelo bordel, foi presa em flagrante. Depois, a prisão foi convertida em preventiva. O caso aconteceu em Campo Belo, na região oeste do estado, na segunda-feira (19), mas foi divulgado nesta sexta-feira (23) pela polícia.

Os policiais encontraram no local porções de maconha e pinos de cocaína. Por isso, a responsável pelo espaço foi detida. Um homem e uma outra mulher também foram conduzidos por posse de drogas e assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Não foi informado, porém, para onde as meninas foram levadas. A polícia informou que segue investigando o caso para entender as circunstâncias da presença das duas menores de idade na casa de prostituição.