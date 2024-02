Polícia prende irmão de um dos fugitivos do presídio de Mossoró

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) no Acre prendeu na manhã desta sexta-feira (23) o irmão de um dos fugitivos do presídio de segurança máxima situado em Mossoró (RN).

De acordo com as autoridades, o homem tem condenação por roubo e participação em organização criminosa e estava com um mandado de prisão em aberto. O nome do preso não foi divulgado.

Os policiais chegaram até ele em virtude das investigações acerca da fuga de dois homens da penitenciária federal em Mossoró (RN), afirma nota sobre a prisão divulgada pelo Ministério da Justiça.

"Uma vez que há várias forças de segurança envolvidas nas buscas, com trocas de informações, foi possível localizar o preso nesta manhã, que é irmão de um dos foragidos", diz a nota.

As buscas no Rio Grande do Norte pelos dois fugitivos chegaram ao 10º dia nesta sexta. Na madrugada, um comboio de 15 viaturas com agentes da Força Nacional chegou à região da penitenciária federal para reforçar as buscas.

Com isso, o contingente de forças federais e estaduais de segurança mobilizado para tentar capturar os foragidos subiu para 600 pessoas.

A Ficco no Acre é composta por integrantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, além das polícias Civil e Militar daquele estado.