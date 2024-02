Nutricionista relata complicações após preenchimento labial

A nutricionista Bárbara Martiniano, de 27 anos, fez um relato nas redes sociais sobre um preenchimento labial mal sucedido que realizou em dezembro de 2023, em João Pessoa. Ela teve uma reação alérgica grave.

“Se eu não tivesse procurado ajuda, eu poderia ter morrido porque poderia ter dado um edema de glote, fechado minhas vias respiratórias e eu poderia não estar aqui”, disse.



De acordo com ela, o procedimento foi feito em um shopping bem requisitado. Logo depois, ela passou a sentir fortes dores – devido a um processo de necrose – e só conseguiu ser atendida na clínica em que realizou o procedimento quatro dias após realizar o procedimento estético. Após a retirada do produto, Bárbara continuou sentindo fortes dores, foi então que descobriu que tinha sofrido uma reação alérgica à enzima que foi aplicada para a remoção do ácido.

