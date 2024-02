Criança de 5 anos morre após cair de ônibus escolar em movimento na BA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança morreu na manhã desta terça-feira (27) após cair de um ônibus escolar em Itapirá, interior da Bahia.

Yasmin Santos Oliveira, de 5 anos, estava voltando da escola quando o acidente ocorreu. Ela estudava na rede municipal de ensino e usava o transporte escolar.

A menina caiu com o ônibus em movimento. A aluna chegou a ser levada para uma unidade hospitalar, mas não sobreviveu.

A Prefeitura de Itapirá disse que averiguou a documentação do veículo e do motorista. Segundo a cidade, os documentos estavam de acordo com a legalidade.

A Polícia Civil disse estar coletando depoimentos para apurar a causa do acidente. O ônibus também foi encaminhado para perícia. A prefeitura não detalhou as circunstâncias do que aconteceu.

O município está em luto oficial hoje. As aulas estão suspensas e voltam amanhã em todas as unidades.

