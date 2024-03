Minutos separaram morte de pai e filha por suspeita de dengue

Uma tragédia familiar abalou a cidade de Joinville (SC) na segunda-feira (26/2): pai e filha morreram na mesma noite após contraírem dengue. Francisco Jatczak, de 95 anos, e Teresinha Jatczak, de 67, faleceram com menos de 20 minutos de diferença.

"Muito difícil perder duas pessoas no mesmo dia, praticamente no mesmo horário, pessoas que a gente ama e faziam parte do nosso dia", disse Tatiane Dorneles de Paula Karpinski, neta e sobrinha das vítimas.

Pai e filha moravam juntos no bairro Boa Vista e adoeceram na mesma semana. Ambos apresentaram sintomas semelhantes, como dor de cabeça, febre e dores pelo corpo.

Teresinha, que tinha problemas cardíacos, foi a primeira a apresentar agravamento no quadro de saúde. Ela foi internada no dia 15 de fevereiro no Hospital da Unimed. Dois dias depois, Francisco também foi internado, no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt.

Na segunda-feira, ambos faleceram. Francisco às 20h30, seguido por Teresinha às 20h48.

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e pode ser grave, especialmente para pessoas com doenças preexistentes. É importante tomar medidas para prevenir a proliferação do mosquito, como eliminar criadouros de água parada e usar repelente.

Em caso de sintomas de dengue, procure atendimento médico imediatamente.

