Mulher morre e homem fica ferido após casa desabar em cima de carro no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu e o marido dela ficou ferido após uma casa desabar em cima do carro deles no Rio.

Um imóvel desabou em cima do carro do casal na noite de sexta (1º). Imagens mostram o momento em que eles entram na rua Barão de Ubá, na Praça da Bandeira, e são atingidos pela construção.

O casal foi resgatado e levado ao Hospital Souza Aguiar. Margarete Veraldo, 53, não resistiu aos ferimentos.

O homem está internado em estado grave. Ele foi identificado como Marco Antônio de Paula, marido de Margarete.

O imóvel que desabou estava vazio. As causas do acidente estão sendo investigadas, informou a Defesa Civil do Rio.

