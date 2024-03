Mega-Sena sorteia nesta terça prêmio estimado em R$ 205 milhões

A Mega-Sena 2696 está programada para realizar o sorteio de um prêmio estimado em R$ 205 milhões nesta terça-feira (5), na cidade de São Paulo (SP), representando a maior premiação do ano na principal loteria da Caixa Econômica Federal.

Em 2024, ocorreram 25 concursos da Mega-Sena, e apenas em dois deles houve um ganhador do prêmio máximo. Em 6 de janeiro, uma aposta levou sozinha R$ 6,4 milhões. O outro prêmio distribuído foi de R$ 94,8 milhões, o maior até o momento, concedido a uma única aposta em 3 de fevereiro. As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas, pela internet ou por meio do aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

O volante, contendo seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00, e as dezenas sorteadas serão anunciadas às 20h. É importante ressaltar que a probabilidade de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada.

Para aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena, apostadores podem escolher marcar mais números no volante, até o limite de 20 dezenas, porém, o valor da aposta aumenta. Por exemplo, apostar 7 números custa R$ 35, com a chance de ganhar reduzida para uma em 44,9 mil. Optar por 10 números implica um custo de R$ 1.050, com a probabilidade de vitória aumentando para uma em 3,9 mil. O número máximo de dezenas permitidas no volante da Mega-Sena é 20, e apostar marcando todas custa R$ 193,8 mil.

