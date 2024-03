Mulher morre dentro de avião e cadáver demora um mês para ser transladado

Uma mulher, de 40 anos, faleceu no dia 12 de fevereiro dentro de um avião no aeroporto de Madrid, na Espanha. Contudo, o corpo só chegou em Urussanga, em Santa Catarina, no último sábado (9).

Segundo o G1, a brasileira residia na Alemanha e havia viajado ao Brasil para visitar a família. Durante o retorno à Alemanha, ela se sentiu mal durante uma escala em Madrid.

O marido da vítima, Jânio Machado, afirmou que o serviço de emergência médica foi acionado. Mesmo assim, Tânia não resistiu e veio a falecer.

"Estávamos prestes a sair, na verdade. As pessoas estavam desembarcando, eu já tinha me levantado, peguei a bagagem e quando olhei, ela estava tendo um infarto", disse ele.

