Fim do verão terá fortes chuvas em diversas regiões do país, diz Inmet

Nos últimos dias do verão e nos primeiros do outono, há previsão de fortes chuvas, com volumes acima de 100 milímetros por dia, principalmente no centro-norte do país, devido à combinação de calor e alta umidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre os dias 18 e 25 de março, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continuará influenciando as instabilidades no extremo norte do Brasil, resultando em chuvas intensas.

Na região Norte, são esperadas pancadas de chuva, com volumes que podem ultrapassar os 100 milímetros, especialmente em áreas do Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Essas chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. No Centro-Oeste, as chuvas serão mais regulares, com Mato Grosso e Goiás podendo receber volumes expressivos em torno de 70 mm por dia. Em contrapartida, em Mato Grosso do Sul, as chuvas serão irregulares, com uma média de 40 mm em 24 horas.

No norte da região Nordeste, a chuva também será intensa, especialmente em áreas do Maranhão, Piauí e Ceará, com acumulados de até 100 mm por dia. No entanto, no leste da região, as chuvas serão menos intensas em comparação com a semana anterior, com valores em torno de 40 mm.

No Sudeste, espera-se mais chuva no estado do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo, além do sul e Zona da Mata de Minas Gerais, com acumulados em torno de 80 mm por dia. Em alguns locais, pode haver chuvas mais intensas, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas.

Por fim, na região Sul, a semana será marcada por temporais isolados, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com um total de chuva em torno de 80 mm.