Equipes de resgate buscam avião que desapareceu após decolar de Jundiaí (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três equipes de resgate do Corpo de Bombeiros buscam por um avião bimotor desaparecido na região da Serra do Japi, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Segundo a corporação, a queda ocorreu por volta das 20h40 desta quinta-feira (28).

O helicóptero Águia da Polícia Militar e a Força Aérea Brasileira também auxiliam nas buscas.

A aeronave modelo Piper Aircraft, matrícula PT-WLP, com capacidade para cinco passageiros, decolou do aeroporto de Jundiaí às 20h15 desta quinta-feira com destino ao aeroporto de Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, segundo a Rede Voa, concessionária do aeroporto. "Próximo ao local, [o piloto] informou ao controle que iria retornar ao Aeroporto de Jundiaí devido à inoperância do aeródromo de destino", diz trecho de nota emitida pela empresa. Pela manhã, ao não constatar o retorno da aeronave, as autoridades foram comunicadas.

Ainda não há informações sobre vítimas.

A aeronave está registrada como propriedade da empresa HKTC do Brasil, multinacional chinesa especializada em comércio exterior.

O equipamento estava com a documentação em dia, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), e a licença previa apenas serviços aéreos privados, sendo vedado o uso para táxi aéreo.

Equipe de dez guardas municipais da Divisão Florestal de Jundiaí encontraram objetos apontados como destroços da aeronave durante patrulhamento na região da Santa Clara, em uma área próxima da estrada da Laranja Azeda.

O Corpo de Bombeiros informou que foram encontrados objetos de fibra que podem ser da aeronave.

