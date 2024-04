TJ-SP multa idosa em R$ 20 mil por comportamento de neta em condomínio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de multar uma idosa em R$ 20 mil pelo comportamento da neta e dos bisnetos dela no condomínio onde viviam, em Praia Grande (SP).

Família desrespeitava outros condôminos: Segundo reclamações anexas ao processo, os bisnetos da ré chegaram a desligar disjuntores do prédio e passar xampu e creme de cabelo em corrimões do condomínio. A neta também teria deixado lixo na porta de casa e roubado energia elétrica de moradores.

Justiça decidiu que mulher deve indenizar condomínio: A idosa recebeu 12 multas em oito anos, que com correções e juros totalizaram R$ 20.193,50, mas nunca pagou nenhuma. A decisão do TJ-SP, que mantém a decisão da 3ª Vara Cível da Praia Grande, foi de fazer a mulher pagar o que devia ao condomínio.

Idosa acreditava não ter violado regras: No processo, a ré afirmou também que "não concordava com as penalidades que lhe foram impostas pelo condomínio", por não acreditar que sua família não infringiu nenhuma norma interna.